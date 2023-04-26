Пожарные спасли 14 человек из многоквартирного дома в центре Пскова

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В Пскове на улице Свердлова произошёл пожар в квартире на втором этаже. Прибывшие на место пожарные спасли 14 человек, из них 2 детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

К приезду пожарных очевидцы наблюдали горение открытым огнем. В результате оперативных действий специалистов было спасено 14 человек, эвакуировано 25 человек, в частности 6 детей.

По предварительной информации, пострадала 20-летняя девушка, она находилась в квартире этажом выше от очага возгорания. Ей помогли спуститься пожарные с помощью автолестницы.

В результате пожара огонь повредил две комнаты и соседний балкон этажом выше. По словам очевидцев, людей помогали спасать и сотрудники ГИБДД. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.