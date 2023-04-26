Проект для повышения читательского интереса предложила заведующая псковской библиотеки

Фото из библиотеки «Диалог»

Заведующая псковской библиотекой «Диалог» Елена Ефимова поучаствовала в Международном форуме «Библиотечный диалог стран СНГ». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Участниками форума стали молодые библиотекари из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Специалисты обсудили внедрение новых библиотечных технологий по сохранению и приумножению культурного наследия, кроме того на повестке встречи возник вопрос роли библиотек в жизни современного общества.

Участники «Библиотечного диалога стран СНГ» проходили обучение и разрабатывали проекты новых форм библиотечной деятельности. В ходе форума необходимо было презентовать проект по повышению читательского интереса у населения.

Команде Елены Ефимовой необходимо было разработать необычные способы продвижения библиотеки в местном сообществе, с целью популяризации чтения.

Заведующая псковской библиотекой «Диалог» предложила проводить «День библиотечного самоуправления», в этот день читатели смогли бы «примерить» на себя роль библиотекаря. Команда идею поддержала и после тщательной подготовки инициативу презентовали на форуме.