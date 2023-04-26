Псковские депутаты поддержали введение особого налогового режима на новых территориях

.

Депутаты псковского парламента поддержали федеральную инициативу об установлении особого налогового режима в свободной экономической зоне на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект предусматривает установление нулевой ставки по налогу на прибыль сроком на 10 лет, при условии, что эта прибыль была полученна от реализации инвестиционных проектов в пределах свободной экономической зоны. Кроме того, на 10 лет организация освобождается и от уплаты налога на имущество.

Помимо этого, в течение трех лет владельцам не придётся платить земельный налог за земельные участки, расположенные на территории зоны. Также, предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов и ещё ряд поддерживающих мер для жителей новых терииторий.

Власти предполагают, что налоговые льготы будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию новых территорий и снижению оттока рабочей силы и капитала.