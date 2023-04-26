Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 апреля

.

Сегодня, 26 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами могут пройти кратковременные дожди, ночью также в большинстве районов ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. В среднем по области воздух прогреется днем до +17...+22 градусов, ночью температура составит всего +1...+6 градусов.

В Пскове температура днем достигнет отметки в +19...+21 градус, ночью прогнозируют до +3...+5 выше нуля. Великолучан ждёт тепло до +20...+22 градусов, ночью ожидается до +4...+6 градусов.