В Великих Луках наградили педагогов за победу в муниципальном конкурсе

Фото из Telegram-канала главы Великих Лук Николая Козловского

В Великих Луках в детской музыкальной школе имени М. П. Мусоргского состоялся финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог – не звание, педагог – призвание!». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

По итогам конкурса были выбраны победители:

— в номинации «Лучший учитель» победу одержала Ирина Кротова, учитель начальных классов СОШ № 13;

— в номинации «Лучший воспитатель» первое место досталось Ирине Риссамакиной, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 26»;

— в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» награду получила Марина Сергеева.

«От всей души поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов, осуществления намеченных планов и благодарных учеников и воспитанников», — отметил Николай Козловский.