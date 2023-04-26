В Плюсском районе в пожаре погибли 20 коров и 150 овец

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В Плюсском районе, в деревне Ретени, в результате возгорания хлева погибла большая часть домашнего хозяйства. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Огонь уничтожил 20 коров, 150 овец и трактор МТЗ-82. Хлев с животными загорелся сегодня, 26 апреля, около часа ночи. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри хлева.

Пожарным удалось спасти от огня 18 коров, трех лошадей, три трактора и два автомобиля и три сарая.