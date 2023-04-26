В Себежском районе стартовала международная «Вахты Памяти»

Фото: группы «ВПК "Пограничник" город Первоуральск»

На территории Идрицкой волости Псковской области прошло торжественное открытие международной «Вахты Памяти – 2023». Об этом сообщается в группе «ВПК "Пограничник" город Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вахта Памяти» в этом году посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны и первого поисковика Себежского района Юрия Брамбеуса.

В лагерь приехали поисковики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Первоуральска, Ямало-Ненецкого АО, Республики Беларусь и из всех поисковых отрядов Псковской области. На открытии присутствовало более 200 человек.

Приветственную речь перед участниками произнесли глава Себежского района Леонид Курсенков, глава администрации рабочего посёлка Идрица Михаил Андреев, руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры» и председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева и представители пограничного отдела Себежского района.

Открытие «Вахты Памяти» по традиции началось с гимнов России и Белоруссии. Помимо этого, участников ждала творческая программа от артистов Себежского дома культуры.