Псковичи почтили память жертв чернобыльской катастрофы

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Митинг, посвященный 37-й годовщине чернобыльской катастрофы состоялся в Пскове. Об этом сообщает ПАИ.

У памятного знака «Псковичам – жертвам Чернобыля» собрались ликвидаторы аварии, родные и друзья погибших чернобыльцев, а также официальные лица и общественники.

Памятное мероприятие началось с заупокойной литии в память о жертвах чернобыльской катастрофы, её провел священник храма Богоявления Господня с Запсковья, протоиерей Виктор Кулёв. Священик сам был ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С речью выступил и председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. «Сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить героев, тех, кто ценой своей жизни писал историю освоения мирного атома», — подчеркнул он.п

Депутат областного Собрания Петр Алексеенко отметил, что 26 апреля является не только днем катастрофы, но и днем единого порыва людей, которые ликвидировали последствия аварии.

«Мой друг по зову сердца поехал в Чернобыль, получил большую дозу облучения, долго лечился, восстановился, переехал из Риги в Псков. А в прошлом году его не стало. Горько об этом говорить. Хочу пожелать, чтобы событий, подобных катастрофе на Чернобыльской АЭС, больше не было. Вечная память умершим», — рассказал депутат.

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев подчеркнул, что ликвидаторов с годами становится всё меньше, однако те, кто остался стараются помогать школам и передавать свой бесценный опыт. «Ваше великое дело никогда не будет забыто», — отметил он. Участники памятной церемонии почтили память жертв Чернобыля минутой молчания и возложили к монументу гирлянду славы и цветы.

Напомним, 26 апреля 1986 года мир потрясла новость о страшной аварии в четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата стала днём памяти о катастрофе, о погибших в ней гражданах, а также о героизме работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к устранению последствий аварии.