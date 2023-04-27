Псковские инструкторы завершили обучение для работы в Центре военно-спортивной подготовки

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

20 инструкторов из Псковской области завершили обучение и готовы приступить к работе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Наши специалисты прошли трёхэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском педуниверситете», – поделился глава региона.

Он также отметил, что псковичи показали себя в учёбе с лучшей стороны. В частности, двое инструкторов вошли в пятёрку лучших по огневой подготовке. Отметим, что всего подготовку проходили 216 человек. По словам губернатора, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроется в Пскове уже в мае.

«Все полученные навыки, знания и опыт инструкторы будут передавать нашим школьникам, студентам, а также тем, кто планирует связать свою жизнь с защитой Родины», — подытожил губернатор.