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НовостиОбщество27 апреля 2023 4:23

Псковские инструкторы завершили обучение для работы в Центре военно-спортивной подготовки

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

20 инструкторов из Псковской области завершили обучение и готовы приступить к работе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Наши специалисты прошли трёхэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском педуниверситете», – поделился глава региона.

Он также отметил, что псковичи показали себя в учёбе с лучшей стороны. В частности, двое инструкторов вошли в пятёрку лучших по огневой подготовке. Отметим, что всего подготовку проходили 216 человек. По словам губернатора, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроется в Пскове уже в мае.

«Все полученные навыки, знания и опыт инструкторы будут передавать нашим школьникам, студентам, а также тем, кто планирует связать свою жизнь с защитой Родины», — подытожил губернатор.