На всероссийском форуме в Грозном выступила директор великолукской школы

Фото из Telegram-канала главы Великих Лук Николая Козловского

Директор великолукской школы стала участником на I Всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребёнка». Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Форум состоялся в Грозном. Директор школы № 6 Наталья Любавина стала спикером образовательного мероприятия.

Особое внимание на форуме уделили вопросам создания дружественной среды в школах. Их рассмотрели в рамках круглых столов «Дружелюбная образовательная среда для успешности каждого ребёнка» где также прошло выступление Натальи Любавиной.