Псковский губернатор вновь навестил бойцов в зоне спецоперации

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снова прибыл в зону спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Снова работаем в зоне СВО. На этот раз привезли груз по заявке наших десантов. Встретились с комдивом, пообщались с командирами и личным составом дивизии», —рассказал глава региона.

Кроме того, в ходе поездки губернатор осмотрел условия размещения бойцов, обсудил с личным составом вопросы и просьбы военнослужащих, пообещав решить их в ближайшее время. «Настрой у всех боевой, удары по врагу наносят каждый день», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, недавно псковский губернатор побывал в расположении бригады спецназа в зоне спецоперации.