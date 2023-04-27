В Пскове 27 апреля синоптики прогнозируют дождь и до +11 градусов

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Сегодня, 27 апреля, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем в большинстве районов, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит всего +9...+14 градусов, ночью может похолодать до -2 ниже нуля.

В Пскове днем ожидается кратковременный дождь, ночью существенных осадков не прогнозируют, температура днем составит: +9...+11 градусов, ночью — будет колебаться от -1 до +1 выше нуля. Великолучан также ждут кратковременные дожди, днем воздух может погреться до +11... +13 градусов, ночью температура составит всего: 0...+2 градуса.