Псковичам сообщили об изменениях в расписании пригородных поездов в мае

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График движения пригородных поездов изменится в Псковской области с 3 по 12 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитет по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Так, 3 и 10 мая:

— Отменяются поезда № 8768, № 8767 на участке Новосокольники – Дно.

Кроме того, будет изменено расписание движения поездов:

— № 8761: Дно отправление в 8:30, Вязье 8:47 – 8:48 (от Вязье до Дедовичи без остановок), Дедовичи 9:09 – 9:10, Судома 9:20 – 09:21, Плотовец 9:33 – 9:34, Чихачево 9:47 – 9:48, Ашево 10:00 – 10:01, Лозовицы 10:14 – 10:15 (от Лозовицы до Сущево без остановок), Сущево 10:29 – 10:30, Загоскино 10:41 – 10:42, Локня 10:59 – 11:00, Стримовичи 11:12 – 11:13, Самолуково 11:29 – 11:40, Киселевичи 12:06 – 12:07, Шубино 12:19 – 12:20, Новосокольники прибытие в 12:35.

— № 8762: Новосокольники отправление в 17:58, Шубино 18:12 – 18:31, Киселевичи 18:43 – 18:44, Самолуково 19:09 – 19:10, Стримовичи 19:27 – 19:28, Локня 19:40 – 19:42, Загоскино 19:59 – 20:00, Сущево 20:11 – 20:12, Лозовицы 20:30 – 20:31, Ашево 20:44 – 20: 54, Чихачево 21:06 – 21:08, Плотовец 21:22 – 21:32, Судома 21:43 – 21:44, Дедовичи 21:54 – 22:36, Вязье 23:10 – 23:11, Дно прибытие в 23:26.

5 мая будут отменены:

— поезда № 6516, № 6515 – на участке Дедовичи – Дно.

Помимо этого, изменяется расписание движения поездов:

— № 6516 Новосокольники отправлением в 8:50, Шубино 9:04 – 9:05,Киселевичи 9:17 – 9.18, Самолуково 9:44 – 9:48, Стримовичи 10:05-10:19,Локня 10:31 – 10:37, Загоскино 10:53 – 10:54, Сущево 11:05 – 11:09, Лозовицы 11:27 - 11:29, Ашево 11:42 - 11:43, Чихачево 11:54 - 11:56, Плотовец 12:10 - 12:11, Судома 12:20 - 12:22, Дедовичи прибытие в 12:33.

— № 8761 Дно отправление в 8:00, Вязье 8:17 – 8:18 (от Вязье до Дедовичи без остановок), Дедовичи 8:39 – 8:41, Судома 8:51 - 8:52, Плотовец 9:04 - 9:05, Чихачево 9:19 – 9:22, Ашево 9:34 – 9:35, Лозовицы 9:49 – 9:50 (от Лозовицы до Сущево без остановок), Сущево 10:04 – 10:05, Загоскино 10:16 – 10:17, Локня 10:34 – 10:36, Стримовичи 10:48 – 10:49 (от Стримовичи до Самолуково без остановок), Самолуково 11:04 – 11:05 (от Самолуково до Киселевичи без остановок), Киселевичи 11:25 – 11:26, Шубино 11:38 – 11:39, Новосокольники прибытие в 11:54.

7 мая будет отменен:

— поезд № 8761 на участке Дно – Новосокольники.

Помимо этого, изменяется расписание движения поездов № 6721 и № 6722 Великие Луки отправлением в 3.10, Воробецкая 3.19, Гущино 3.27 – 03.29, Новосокольники 3.40 – 3.58, Шубино 4.10 – 4.13, Киселевичи 4.21, Самолуково 4.33, Стримовичи 4.41, Локня 4.49 – 4.51, Загоскино 5.04, Сущево 5.15 – 5.22, Лозовицы 5.33, Ашево 5.41, Чихачево 5.49 – 6.03, Плотовец 6.14, Судома 6.22, Дедовичи 6.30 – 6.32, Вязье 6.48, Дно П2Ч7 06.55, дно 6.59 – 7.23, пост 557 км 7.25, Роща 7.44, Порхов 7.55 – 7.57, Лунево 8.12, Подсевы 8.17, Вешки 8.25, Карамышево 8.33, Кеб 8.44 – 8.50 (тех.), Березки 8.59, Псков-пассажирский прибытие в 9.04.

12 мая будет отменен поезд № 6516, № 6515 на участке Судома – Дно;

В этот же день измениться расписание движения поезда № 8761: Дно отправление в 7.00, Вязье 7.17 – 7.18 (от Вязье до Дедовичи без остановок), Дедовичи 7.39 – 7.41, Судома 7.51 – 7.52, Плотовец 8.04 – 8.05, Чихачево 8.19 – 8.22, Ашево 8.34 – 8.35, Лозовицы 8.49 – 9.03 (от Лозовицы до Сущево без остановок), Сущево 9.17 – 9.18, Загоскино 9.29 – 9.30, Локня 9.47 – 9.49, Стримовичи 10.01 – 10.13 (от Стримовичи до Самолуково без остановок), Самолуково 10.28 – 10.29 (от Самолуково до Киселевичи без остановок), Киселевичи 10.49 – 10.50, Шубино 11.02 – 11.03, Новосокольники прибытие в 11.18.