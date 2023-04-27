С 1 мая псковичи смогут приобрести единый билет на все объекты музея

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Единый билет на все музейные объекты в Пскове, за исключением Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и коммерческих выставок, можно будет приобрести с 1 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском музей-заповеднике.

Благодаря появлению единого билета гости смогут сэкономить более 600 рублей и побывать сразу в 14 исторических комплексах.

В музее подчеркнули, что билет удобен для туристов, которые приехали в Псков на выходные, поскольку он остаётся действительным в течение двух дней с момента покупки.

Приобрести единый билет можно в кассах музея и на сайте, в частности купить его можно и по «Пушкинской карте».

«Мы неоднократно получали запрос от посетителей о необходимости введения комплексного билета, что несомненно упрощает его приобретение и позволяет посмотреть максимальное количество историко-архитектурных комплексов, выставок и экспозиций в максимальным удобством для наших гостей», – рассказала начальник экскурсионной службы Елена Матин.

В музее отметели, что посетить объект по единому билету можно только один раз без передачи другому лицу. Во время контроля на входе на билете будет ставиться соответствующий штамп. Гражданам напомни ли, что при покупке билета важно учитывать время работы объектов, а также выходные и санитарные дни.

Единый билет позволит охватить следующие объекты:

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинную галерею;

– Поганкины палаты;

– Псковский кремль;

– Приказную палату Псковского кремля;

– Власьевскую башню;

– Плоскую башню;

– Высокую башню;

– Варлаамовскую башню;

– Покровскую башню;

– Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартиру В. И. Ленина;

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).