Псковичей приглашают на благотворительный концерт в честь открытия Покровской башни

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29 апреля в 15:00 в Покровской башне в Пскове пройдёт благотворительный концерт. Об этом сообщает пресс-служба Псковского музей-заповедника.

Музыкальное мероприятие будет посвящено открытию башни для посещения. Напомним, что длительное время сооружение было недоступно для туристов горожан.

В рамках концерта для гостей выступит ансамбль студентов кафедры Древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории. А собранные от благотворительного мероприятия средства пойдут на благоустройство Покровского угла.