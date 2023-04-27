Депутат Андрей Маковский о российском парламентаризме: «фишка нашей демократии - это плюрализм»

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Оценивая российский парламентаризм, депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук и старший научный сотрудник ПсковГУ Андрей Маковский назвал ключевую точку роста системы. По его мнению, она заложена в плюрализме.

«Можно сказать, что фишка нашей демократии - это плюрализм. Отмечу что наличия разного мнения в парламенте - это роскошь, которую не могут себе позволить многие страны, как например США, Эстония, Польша и многие другие», – подчеркнул Маковский.

На протяжении тридцати лет в российском парламенте появляются и пропадают партии, что создает постоянное развитие демократических ценностей и идей. По мнению Андрея Маковского, отличным примером является партия «Новые люди», которая недавно прошла в Госдуму.

«Плюрализм в России проявляется практически по всем сложным вопросам. Мы видим, что происходят споры по бюджету, социальным льготам, помощи МСП. Я думаю, что для россиян плюрализм - это ценность, которая была заложена еще в вечевых республиках, и с созданием новых политических партий эта ценность укрепляется», – заключил депутат.