Работа главы Новоржевского района получила неудовлетворительную оценку

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Сегодня, 27 апреля, на сессии Новоржевского районного Собрания 13 из 15 присутствовавших депутатов отдали голос за неудовлетворительную оценку работы главы муниципалитета Софьи Пугачёвой. Об этом сообщает «Земля новоржевская».

Депутаты признали, что работа главы муниципалитета с региональными властями очень слабая, кроме того недостаточно привлекаются в район средства из федерального и регионального бюджета.

Отметим, ранее сообщалось, что суд оштрафовал главу Новоржевского района за дискредитацию ВС РФ. Она запретила украшать районный Дом культуры буквами Z и V.