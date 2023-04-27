В Псковской областной больнице медики спасли жизнь своему коллеге

.

Опытные медработники Псковской областной больницы спасли жизнь своему коллеге Юрию Зеленкову, получившему осложнения после коронавируса. Об этом сообщает ПАИ.

Заместитель главврача Центральной городской больницы Великих Лук Юрий Зеленков, переболел коронавирусом, после чего его самочувствие ухудшилось, он перестал вставать из-за резкой боли в спине. Врачи обнаружили у 58-летнего пациента остеомиелит 9-го и 10-го грудных позвонков. Медики отмечают, что это серьёзное воспалительное поражение позвонков гнойного характера, заболевание сопровождается высокой летальностью.

За состоянием пациента стал наблюдать заместитель главврача областной больницы по хирургии, нейрохирург Андрей Авдей. «В Псковской области не было раннее такого опыта, это первый пациент с подобным заболеванием, которого мы ведём от начала до конца», – рассказал главврач областной больницы Евгений Панфёров.

Врачи начали лечение заболевания с курса антибактериальной терапии, после чего удалили тела измененных позвонков и заменили их эндопротезом. При операции участвовал завотделением хирургии позвоночника № 6 СПб НИИФ» Минздрава России, врач хирург-вертебролог Денис Наумов.

На втором этапе лечения врачи провели протяжённую внеочаговую транпедикулярную фиксацию, она позволила зафиксировать позвоночник в неподвижном состоянии. Отметим, что лечение было проведено ещё 13 апреля.

Спустя полтора месяца в стационаре у пациента улучшилось самочувствие. Теперь Юрий уже может сидеть, болевые ощущения прошли, кроме того, пациент уже сделал несколько шагов. На данный момент с ним занимается инструктор ЛФК.

«Я очень благодарен больнице, здесь работают профессиональные, грамотные люди, приятно наблюдать отношение к пациентам. Процесс восстановления идёт в прогрессивном порядке. Для меня это является волшебством. Я сам работник здравоохранения, и мне до конца не понятно, как это возможно. Я считаю, что Андрей Анатольевич Авдей совершил чудо. Мы на правильном пути», – выразил благодарность коллегам Юрий Зеленков.