Псковские десантники попросили увековечить память павших героев спецоперации

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Полк 76-й дивизии ВДВ передал псковскому губернатору Михаилу Ведерникову просьбу увековечить память погибших героев спецоперации на Украине. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Будет парк Героев, мне показывали проект. Вариантов несколько: новые улицы, которые открываются. Будем выпускать учебники. Идём по программе минимум. Если человек учился в этой школе, на ней должны появляться таблички», — пояснил глава региона.

Кроме того, он добавил, что рассматривается вопрос с установкой бюстов героев. «Это важные вещи», — акцентировал внимание губернатор.

Напомним, губернатор Псковской области вновь прибыл в зону спецоперации.