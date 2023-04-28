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НовостиОбщество28 апреля 2023 4:23

Псковские десантники попросили увековечить память павших героев спецоперации

Источник:kp.ru
Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Полк 76-й дивизии ВДВ передал псковскому губернатору Михаилу Ведерникову просьбу увековечить память погибших героев спецоперации на Украине. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Будет парк Героев, мне показывали проект. Вариантов несколько: новые улицы, которые открываются. Будем выпускать учебники. Идём по программе минимум. Если человек учился в этой школе, на ней должны появляться таблички», — пояснил глава региона.

Кроме того, он добавил, что рассматривается вопрос с установкой бюстов героев. «Это важные вещи», — акцентировал внимание губернатор.

Напомним, губернатор Псковской области вновь прибыл в зону спецоперации.