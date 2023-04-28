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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:30

Воздух в Псковской области 28 апреля прогреется до +15 градусов

Источник:kp.ru
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Сегодня, 28 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. В среднем температура по области составит от +10 до +15 градусов, ночью от -3 до +2 градусов.

В Пскове ожидается, что температура поднимется до +12...+14 градусов, ночью — будет колебаться от -1 до +1 градуса. В Великих Луках прогнозируется до +12...+14 градусов, ночью температура составит от 0 до -2 ниже нуля.