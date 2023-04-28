Псковские кинологи стали лучшими в соревнованиях по Северо-Западу

Фото из пресс-службы Северо-Западного таможенного управления

Кинологи из Псковской таможни признана лучшими в соревнованиях по многоборью среди специалистов Северо-Западного таможенного управления. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В соревнованиях приняли участие семь команд и четырнадцать собак из Санкт-Петербурга, Выборга, Кингисеппа, Пскова, Мурманска и Архангельска. Все участники прибыли в Сортавальский район Республики Карелии, чтобы продемонстрировать свои профессиональные навыки в поиске наркотических средств и денежных знаков.Из всех животных восемь собак были подготовлены к поиску наркотиков, а шесть специализировались на поиске денег.

Четвероногим помощникам пришлось искать наркотики и наличные в багаже и в помещении, грузовом и легковом автотранспорте, кроме того они демонстрировали дрессуру и послушание.

Оценивали участников судьи по бальной системе, где за каждое выполненное задание конкурсанту присваивались баллы. При меньшем количестве ошибок, участник получал большее количество очков соответственно. Максимальная сумма баллов за этап составляла сто баллов, в общем конкурсант мог набрать до пятисот очков.

В командном зачете победу одержали кинологи Псковской таможни: Елена Гришмановская со спаниелем Хана Харитоновна и Владимир Дунаев с лабрадором-ретривером Сокровище Души Елисей Буза.