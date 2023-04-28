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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:52

Псковские десантники помогли черепахе добраться до водоёма

Источник:kp.ru
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Псковские десантники оказали помощь черепахе, обнаруженной в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Енот из Херсона».

«Мои братья, псковские десантники, сегодня на Луганщине не смогли проехать мимо идущей по дороге болотной черепахи и подкинули её до ближайшего водоёма. Своих не бросаем!» — написали в сообщении.

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