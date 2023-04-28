Свыше 15 тысяч детей отправятся на летний отдых в псковские лагеря

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Лагеря Псковской области в текущем году планируют принять более 15 тысяч ребят. Об этом рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Для детского отдыха будут доступны более 170 лагерей, в частности 150 из них будут располагаться на базах образовательных организаций и 12 учреждений являются загородными. По словам Андрея Ермакова, есть также два палаточных лагеря.

Отметим, что первая смена стартрвала уже 27 мая. Льготные категории граждан получили средства из областного бюджета на обеспечение путёвками.

«Сейчас лагеря во всю готовятся. Финальные мероприятия, ремонты, ревизия технологического, противопожарного оборудование, видеонаблюдения, систем безопасности», – объяснил Андрей Ермаков и отметил, что на территории учреждений проводится акарицидная обработка.