В Пскове планируют создать еще два ТОСа

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Депутаты на 10-й сессии Псковской гордумы определили границы двух территорий, где будет осуществляться территориальное общественное самоуправление. Об этом сообщает ПАИ.

По словам депутатов они будут располагаться на «улице Ленина, дом №1» и «улице Пушкина, дом 7». Заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Федорова отметила, что на данный момент ТОС является самой действующей и реальной формой местного самоуправления.

Отметим, что в марте на сессии городского парламента были определены границы трех ТОСов.