Великолукская межрайонная больница опубликовала график работы в майские праздники

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Великолучанам сообщили о графике работы Великолукской межрайонной больницы в предстоящие праздники. Учреждение поделилось информацией в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В частности, амбулаторно-поликлинические службы поликлиник № 1, 2, 3, филиала «Куньинский» работают:

— 29 апреля, 6 мая, 8 мая с 09:00 до 16:00;

— 30 апреля, 7 мая с 09:00 до 15:00;

— 1 мая, 9 мая с 09:00 до 14:00.

В женскую консультации великолучан смогут попасть с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая с 09:00 до 14:00. Со 2 мая по 5 мая все подразделения Великолукской межрайонной больницы будут функционировать в обычном режиме.