Десантники 76-й роты получили 20 тонн гуманитарного груза от псковичей

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Десантники получили 20 тонн груза от жителей Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.

В зону спецоперации были приведены генераторы, пилы, стройматериалы, бытовая техника, экипировка и многое другое. Собирали посылки правительство области, районы, волонтёры ресурсного центра добровольчества, предприниматели и просто неравнодушные жители Псковской области.

«Бойцы в свою очередь передали привет и слова благодарности жителям области и отдельно Печорам», — рассказал Михаил Ведерников. Напомним, глава Псковской области накануне вновь отправился в зону спецоперации.