К строительству современного отеля в Пушкинских Горах могут приступить летом этого года

Макет со страницы Натальи Плявинскоф ВКонтакте

В июне в Санкт-Петербурге пройдет экономический форум, где планируется подписание ивестиционного соглашения о строительстве отеля в Пушкинских Горах. Об этом сообщает глава Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Внутренний туризм стремительно развивается, и уже сейчас в Псковской области катастрофически не хватает мест для размещения туристов. Ещё острее стоит вопрос с объектами размещения высокого уровня. За пределами Пскова у нас практически отсутствуют объекты, соответствующие современному запросу наиболее платёжеспособных туристов. Это при том, что историко-культурное наследие Псковской области высоко востребовано жителями других регионов и стран», — отметила Наталья Плявинская.

В проработке проекта современного отеля сотрудникам Фонда инвестиционного развития региона помогал инвестор при поддержке правительства Псковской области.

«Уже в этом году мы сможем увидеть первый объект этого масштабного проекта», — добавила Плявинская.

Кроме нового масштабного объекта, отель будет известен своим шеф-поваром. На этом место выбрали Алексея Алексеева. Эксперт внесён в список лучших шеф-поваров на территории России.