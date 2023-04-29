Низкое атмосферное давление и дожди ожидаются в Псковской области 30 апреля

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В Псковской области 30 апреля пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Воскресное небо отметится облачной погодой с прояснениями. По некоторым районам в течение ночи и в большинстве районов днем пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть с южных и юго-западных направлений силой от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +1 до +6 градусов. Днём несмотря на промозглую погоду ожидается от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление будет низким.