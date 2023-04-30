«Имя нашей Идрицы навсегда вошло в историю»: Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем Знамени Победы

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28 апреля для Псковской области накрепко вписан в историю. В 1945 году советские войска водрузили флаг Идридской дивизии над главным символом Третьего рейха. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Знамени Победы в своём Telegram-канале.

«Имя нашей Идрицы навсегда вошло в историю, став одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья!» — обратился Михаил Ведерников к псковичам.

Напомним, в 2023 году в Псковской области отменили Парад Победы с праздничнымм салютами и фейерверками.