Глава Пскова поздравил горожан с Днём весны и труда

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С 1 мая поздравил жителей Пскова глава города Борис Елкин. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«К 1 Мая Псков всегда преображается. Распускаются листья на деревьях, газоны покрываются зеленью, зацветают цветы», — подметил глава города и добавил, что этой красотой Псков обязан не только природе, но и людям, которые «своим трудом делают город чище и красивее».

«С Днем весны и труда, друзья! Пусть работа будет в удовольствие и всегда по достоинству оценена! Желаю тёплых майских дней и приятных встреч с близкими», — подытожил Борис Елкин.