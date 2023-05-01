Сегодня впервые псковичи могут приобрести единый билет в музей

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Единый билет во все музейные объекты в Пскове, кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и коммерческих выставок, можно приобрести уже сегодня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в культурном учреждении.

Напомним, единый билет позволит гостям сэкономить более 600 рублей и посетить сразу 14 исторических комплексов.

В музее отметили, что билет выгодно брать тем, кто приедет в Псков на выходные: он будет действителен в течение двух дней с момента покупки. Единый билет можно приобрести в кассах музея или на сайте, в частности по «Пушкинской карте».

Напомним, пройти в музей по единому билету можно только один раз, не передавая его другому лицу. Для контроля на билете будет ставиться штамп. Псковичам напомнили, что при покупке билетов важно учитывать время работы объектов, выходные и санитарные дни.

По билету можно будет посетить следующие объекты:

– главное здание Псковского музея-заповедника;

– картинную галерею;

– Поганкины палаты;

– Псковский кремль;

– Приказную палату Псковского кремля;

– Власьевскую башню;

– Плоскую башню;

– Высокую башню;

– Варлаамовскую башню;

– Покровскую башню;

– Мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартиру В. И. Ленина;

– Двор Постникова;

– Палаты у Сокольей башни (Дом ксёндза).