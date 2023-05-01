Псковичам начали поступать выплаты ко Дню Победы

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Жителям Псковской области начали начислять выплаты ко Дню Победы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для осуществления выплат используются дополнительные средства из регионального бюджета. Соответствующее решение глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил на заседании оргкомитета «Победа».

Были увеличены муниципальные выплаты труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны с 1000 рублей до 2500 рублей.

Кроме того, будет увеличена традиционная региональная выплата гражданам, которым присвоен статус «Дети войны» и кто не имеет других оснований для получения соцподдержки. Отметим, что к этой категории граждан в Псковской области относятся более 2 тысяч человек.

Ветераны ко Дню Победы могут рассчитывать на единовременную денежную выплату из областного бюджета в размере 10 000 рублей. Её перечислят инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Псковской области данный мерой воспользуются свыше 280 человек.

Первые выплаты жители Псковской области уже получили, все остальные средства будут перечислены получателям до 5 мая.