Псковские профсоюзы отметили 1 мая благотворительным концертом

Фото: пресс-служба Псковского совета профсоюзов

Псковский областной совет профсоюзов отметил День весны и труда благотворительным концертом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе организации.

В ходе проведения концерта было собрано более 50 тысяч рублей в поддержку участников спецоперации. Отметим, что в концерте приняли участие свыше 150 человек.

Для гостей выступили Ольга Гуслинская и творческий коллектив «Рубеж» из УМВД по Псковской области. Кроме того, до этого в городе прошёл профсоюзный автопробег.

Напомним, ранее глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с 1 мая.