До +20 градусов потеплеет в Псковской области 2 мая

.

Сегодня, 2 мая, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь, днем местами умеренный. Будет дуть ветер днем южных, ночью западных направлений умеренный. Средняя дневная температура составит +15...+20 градусов, ночью — от +1 до +6 градусов.

В Пскове пройдёт небольшой дождь, днем умеренный, температура днем достигнет отметки в +17...+19 градусов, ночью будет прохладно, всего +1...+3 градуса. Великолучан ожидает небольшой дождь, температура днем также составит около +18...+20 градусов, ночью ожидается всего +4...+6 градусов.