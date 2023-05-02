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НовостиОбщество2 мая 2023 5:45

До +20 градусов потеплеет в Псковской области 2 мая

Источник:kp.ru
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Сегодня, 2 мая, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается небольшой дождь, днем местами умеренный. Будет дуть ветер днем южных, ночью западных направлений умеренный. Средняя дневная температура составит +15...+20 градусов, ночью — от +1 до +6 градусов.

В Пскове пройдёт небольшой дождь, днем умеренный, температура днем достигнет отметки в +17...+19 градусов, ночью будет прохладно, всего +1...+3 градуса. Великолучан ожидает небольшой дождь, температура днем также составит около +18...+20 градусов, ночью ожидается всего +4...+6 градусов.