Псковичам напомнили, как уберечь себя от укуса змеи

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Комитет по здравоохранению Псковской области напомнил жителям региона, как избежать укусов змей. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская областная клиническая больница».

Перед походом в лесной массив псковичам рекомендуют надевать плотные джинсы, кроссовки или сапоги. Во время движения в траве специалисты советуют использовать палку.

Кроме того, в комитете отметили, что нельзя брать змею в руки. «Есть мнение, что если змею схватить за шею, то она не сможет укусить. Это опасное заблуждение, и такие попытки могут окончиться бедой», — пояснили в сообщении.

Специалисты напомнили, что змеи не нападают первыми. «Если пройти мимо змеи, не трогая её, она останется лежать на месте или уползёт в сторону», — уточнили в комитете.

Псковичам также рассказали, как оказать первую медицинскую помощь при укусе змеи:

— уложить пострадавшего на землю и придать неподвижность укушенной конечности;

— доставить пострадавшего в больницу или любой медицинский пункт.

«Такие методы как отсасывание, надрезы, перетяжки, наложение жгута, прижигания, не только бесполезны, но и опасны при укусе змеи», — заверили специалисты.