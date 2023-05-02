Посетителей Изборского музея предупредили о противоклещевой обработке

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4 и 5 мая в музей-заповеднике «Изборск» пройдёт акарицидная обработка территории. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Обработка будет проведена на следующих территориях: ансамбль Изборской крепости, Труворово городище, плато над Городищенским озером, тропа к Словенским ключам, территория Словенских ключей, Нескучный садик и деревня Сигово.

«Обработка от клещей не вредна для человека и животных, не вызывает аллергических реакций, но важно соблюдать некоторые правила при посещении обработанной территории: при прогулке по не сходить с тропинок, не сидеть на траве и не трогать травянистый слой руками», — отметили в музее.