Участниками чемпионата воздухоплавателей в Ленинградской области станут пилоты из Великих Лук

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Великолучане поучаствуют в чемпионате Ленинградской области по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщает портал Luki-News.

В соревнованиях примут участие пилоты Владимир Богданов, Екатерина Ларикова, Максим Валуев, Сергей Никитин и Андрей Чижов. Кроме того, на спортивные состязания отправятся судьи из Великих Лук.

Чемпионат пройдет с 24 по 29 мая в Приозерском районе Ленинградской области. В региональной администрации отметили, что спортсменам предстоит побороться за победу в дисциплине «тепловые аэростаты». Во главе судейской комиссии заявлен президент Федерации воздухоплавательного спорта России, пилот и рекордсмен Иван Меняйло.

Напомним, что на данный момент в Великих Луках идёт подготовка к XXVII Международной встрече воздухоплавателей, которая состоится в Великих Луках с 11 по 17 июня.