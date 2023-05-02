Выставки Пушкинского заповедника планируют презентовать в странах Азии

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В планах государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» реализовать ряд международных проектов в странах Азии. Об этом сообщает информационная служба учреждения со ссылкой на начальника службы просветительной и выставочной работы Алёну Бойцову.

В этом сезоне музей планирует презентовать творчество А.С. Пушкина жителям Китая. По словам Алёны Бойцовой, при посредничестве Генерального консула Российской Федерации в Гуанчжоу был подписан договор о сотрудничестве музей-заповедника «Михайловское» с Гуандунским университетом иностранных языков и внешней торговли.

Планируется, что в день рождения А. С. Пушкина, 6 июня, «Михайловское» презентует на базе учебного заведения две выставки из своего собрания: «И пробуждается поэзия во мне» (иллюстрации отечественного графика Юрия Игнатьева к роману «Евгений Онегин») и «Веселого Пушкина» (работы петербургского художника Игоря Шаймарданова).

Кроме того, в этот же день с творчеством Юрия Игнатьева ознакомятся и посетители площадок «Россотрудничества» в Индии. Здесь же покажут два фильма, снятых сотрудником музея-заповедника Николаем Алексеевым: «Пушкинский заповедник из поднебесья» и «Волшебные места». Помимо этого, специалисты музей-заповедника проведут для индийских посетителей и несколько лекций.

Отметим, что в апреле Пушкинский заповедник подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным музеем Республики Казахстан. «Новые международные связи музея не только позволят жителям Китая, Индии и Казахстана познакомиться с творчеством национального поэта России, но и расширят наши культурные и мировоззренческие взаимосвязи, помогая представителям разных стран и народов лучше понимать друг друга», — подытожила Алёна Бойцова.