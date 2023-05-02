В торговом центре Пскова открылся новый офис МФЦ

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Новый офис МФЦ открылся в гипермаркете «Фьорд Плаза» в Пскове. Об этом сообщает ПАИ.

Директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова отметила, что открытие открытие нового центра должно решить «целый комплекс задач: в первую очередь - обеспечить шаговую доступность услуг для граждан».

«Офис на Белинского, 77а переполнен, поэтому принято решение открыть еще один в формате двух обычных окон и трёх окон сопровождения. В этих окошках готовы рассказать, как пользоваться электронными услугами буквально в один клик, то есть получить услуги, не выходя из дома», — рассказала Екатерина Ершова.

Она также отметила, что на данный момент ведутся переговоры об открытии офисов в других торговых комплексах Пскова. «Планируем также на площадке городского центра занятости открыть еще один такой же офис», — поделилась Екатерина Ершова.