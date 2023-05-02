«КП-Псков» вошла в топ-5 лидеров цитируемости новостей

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В период с 24 по 30 апреля «Комсомолка» вновь попала в пятёрку лидеров по цитируемости новостей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

Итак, на первой строчке самых читаемых тем месяца на «Комсомольской правде в Пскове» стал старт юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник», а также история победительницы прошлых лет из Острова, которая рассказала, как изменилась ее жизнь после встречи с губернатором.

На второй строчке – туризм. Путешественники из Санкт-Петербурга активно интересуются поездками в Псковскую область, поэтому самой читаемой новостью этой темы стал запуск летних рейсов Ласточки. Теперь петербуржцы смогут приезжать в Псков каждую ночь.

Ну и на третьей строчке сразу две темы – старт дачного сезона и поисковые работы в Невельском районе. Для дачников пришлись по душе наши советы от агрономов касательно апрельской подготовки сада. А работой поисковиков читатели «Комсомолки» заинтересовались после резонансного события: подъема сбитого в войну самолёта Пе-2 у деревни Сеньково.