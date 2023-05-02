Часть улицы Яна Райниса в Пскове закроют для движения транспорта

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Сегодня, 2 мая с 15:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по участку улицы Яна Райниса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Движение будет закрыто по одной полосе дороги в районе железнодорожного переезда (при движении от Мирожского переулка в сторону улицы Чапаева). Ограничения связаны с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «3 км перегона Псков 2 – Полковая».

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», — напомнили в сообщении.