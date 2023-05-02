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НовостиОбщество2 мая 2023 12:17

Участницей парада Победы на Красной площади станет жительница Невельского района

Источник:kp.ru
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Жительница Невельского района Алина Солодухина примет участие в сопровождении парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом сообщила врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Поучаствовать в параде Победы девочка сможет благодаря всероссийскому конкурсу «Послы Победы».

В общей сложности по итогам конкурса определено 100 победителей. Всё они внесли личный вклад в сохранение памяти о Великой Победе.