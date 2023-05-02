Программу празднования Дня Победы опубликовали для великолучан

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В Великих Луках, также, как и во Пскове, не будет парада Победы и салюта, а традиционная акция памяти «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-формате. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно программе, в 11:00 на братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах, пройдёт церемония возложения цветов. Также, в 11:30 цветы и венки будут возложены к стеле «Великие Луки – город воинской славы» на площади Ленина. В 12:00 церемонии пройдут у Вечного огня, могилы А. М. Матросова, Танка Т-34 и обелиска Славы.

После чего, в 13:00 в ДК ЛК пройдет тематическая программа «Битва хоров». В 14:00 на площади Рокоссовского пройдёт акция «Георгиевская ленточка». В 15:00 состоится праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (вход только по пригласительным).

Помимо этого, 9 мая с 10:30 до 18:30 по городу проедет звуковая машина с песнями и поздравлениями, посвященными Великой Победе. Её маршрут будет продавать через центральные улицы и по популярным направлениям движения горожан.