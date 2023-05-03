Предприятие «Термохольц» потеряло статус резидента ОЭЗ «Моглино»

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Суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино» с ООО «Термохольтц». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области обратился в Арбитражный суд с иском к предприятию «Термохольтц» о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино». Кроме того, в предприятия планируется взыскать 5 миллионов рублей штрафа из-за существенного нарушения условий соглашения.

Отметим, что предметом соглашения было ведение резидентом промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ в соответствии с бизнес-планом, в частности было налажено производство строительных панелей из массивной древесины, создание резидентом завода по производству строительных панелей из массивной древесины.По условиям договора резидент должен был осуществить инвестиции в сумме не менее 500 миллионов рублей.

В ходе плановой проверки выявлено, что резидент нарушил сроки строительства объекта, предусмотренные бизнес-планом и сроки присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме того, «Термохольтц» не представил органу исполнительной власти положительные заключения госэкспертизы, результатов инженерных изысканий и проектной документации и не направил в ОЭЗ ППТ «Моглино» заявление о предоставлении условий для подключения к сетям газо-, водоснабжения и водоотведения и присоединения к электрическим сетям.

Вследствие этого, договор был расторгнут досрочно с возложением на ответчика штрафа. Решение по делу в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.