До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 мая

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Сегодня, 3 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. В среднем дневная температура днем составит до +10...+15 градусов, ночью может похолодать до -3...+2 градусов.

В Пскове существенных осадков ждать не стоит, температура днем поднимется всего до +11...+13 градусов, ночью будет колебаться от 0 до +2 градусов. Великолучанам также осадков ждать к стоит, температура днем составит до +12...+14 градусов, ночью столбик термометра может опустится до 0...-2 градусов.