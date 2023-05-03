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НовостиОбщество3 мая 2023 6:06

В Красногородске более сотни коров выпустили на пастбища после зимы

Источник:kp.ru
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Пастбищный сезон стартовал для сельскохозяйственного кооператива в Красногородске. Об этом сообщает газета «Заря».

Уже около 106 коров выпустили на пастбища. «Мы ещё, конечно, подкармливаем стадо сеном и фуражом», — рассказала председатель хозяйства Екатерина Григорьева.

Отметим, что СПК уже начал переходить на летний режим. По словам руководителя предприятия, зиму хозяйство пережило благополучно, кормов было в достатке, падежа не было, а надои молока даже возросли.

Кроме того, Екатерина Григорьева отметила, что до сих пор в хозяйстве существует нерешенная кадровая проблема. Особенно необходима в хозяйстве телятница. По причине её отсутствия уже который год предприятие не может оставлять телят для пополнения основного стада.