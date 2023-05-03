Псковская актриса Юлия Пересильд сыграет Бабу Ягу в новом фильме о богатыре

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Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд получила роль помолодевшей Бабы Яги в новом фильме «Финист. Первый богатырь». Об этом сообщается на портале сетевого издания «Смотрим».

Новый блокбастер выйдет 1 января 2025 года. По словам Юлии Пересильд, в подобном жанре она снимается не в первый раз. «Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке – это, конечно, мечта. Я – молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще – она хулиганка», – рассказала Юлия и добавила, что это стать интересным приключением.

Отметим, что «Финист. Первый богатырь» является совместным проектом телеканала «Россия 1», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. Съёмки нового блокбастера ведутся при поддержке Фонда кино.

Главный героем станет богатырь Белогорья Финист Ясный Сокол, на которого все равняются:девушки – заглядываются, а дети хотят быть похожими. По словам создателей кинокартины, фильм будет рассказывать предысторию персонажей трилогии «Последний богатырь».