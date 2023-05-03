В Изборском музее пытаются помочь лебедю с застрявшим в шее крючком

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Сотрудники музея-заповедника «Изборск» пытаются освободить лебедя от застрявшего в шее рыболовного крючка. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

О раненой птице в музее узнали ещё 30 апреля. Сотрудники попытались поймать лебедя своими силами, чтобы оказать ему помощь. «Нашли лодку, попытались подплыть к птице ближе и поймать, но сделать этого не удалось», — рассказали в музее-заповеднике.

Уже 2 мая сотрудники музея вызвали охотоведа из Печорского района, однако и ему не удалось поймать птицу. «В прошлый раз от своих спасителей лебедь уходил исключительно вплавь, что заставило нас сделать предположение, что на крыло он по какой-то причине встать не может. Но сегодня к всеобщему удивлению лебедь проворно улетел от охотоведа», — уточнили в музее.

Неравнодушные посетители тут же забили тревогу и не раз обращались к сотрудникам музея, в вышестоящие инстанции и даже к орнитологам. Однако, специалисты утверждают, что единственный шанс помочь лебедю, выманить его на берег. В музее заверили, что попытки поимки птицы будут продолжены, несмотря на все сложности.