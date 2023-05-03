Традиционная эстафета «Псковской правды» в этом году пройдёт в формате флешмоба

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Эстафета «Псковской правды», приуроченная к 78-й годовщине Великой Победы, состоится в форме флешмоба для обеспечения безопасности участников. Об этом сообщает редакция «Псковской правды».

Решение отменить общий забег, ранее назначенный на 4 мая, приняли организаторы мероприятия в ходе заседания антитеррористической комиссии при администрации Пскова.

Отметим, что на эстафету «Псковской правды» зарегистрировались уже больше 20 команд со всего региона. Поскольку все участники уже готовы были выйти на забег, организаторы предлагают принять им участие в тематическом флешмобе.

В удобное для команд время и в любом подходящем для этого месте, участники должны пробежать дистанцию в 1520 метров, передавая эстафетную палочку. Фото и видео таких забегов необходимо разместить в корпоративных и личных соцсетях с хэштегами #своихнебросаем #победабудетзанами #эстафетапп2023. Редакции СМИ, входящих в государственный медиахолдинг Псковской области (АНО «Издательский дом «Медиацентр 60») обязательно расскажут об участниках этой акции своим читателям, слушателям и зрителям.

Напомним, что организаторами эстафеты выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.