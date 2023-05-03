В Гдове 12 июня пройдёт концерт «На страже мира»

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12 июня в Гдове состоится концерт «На страже мира». Об этом директор БКЗ псковской Филармонии Сергей Жаворонок заявил в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, концерт будет приурочен к празднованию 700-летия Гдова. «Концерта такого масштаба еще там не было», – заявил Сергей Жаворонок.

Также еще два культурных мероприятия планируется провести в июне в Пскове. С 9 по 10 июня в Псковском кремле пройдёт Хоровой праздник имени М. Ф. Гривского. Перед псковичам и и гостями города выступят ансамбль Псков и симфонический оркестр.

В конце июня также состоится «Лавандовая ночь». Концерт проведут на территории отеля «Покровский» 30 июня.